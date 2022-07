En manque de soignants, le CHR Metz-Thionville restreint l'accès aux urgences

A partir du lundi 25 juillet, l’accès aux Urgences des hôpitaux de Mercy à Metz et de Bel-Air à Thionville sera conditionné à un appel systématique et préalable au SAMU centre 15, chaque nuit de 20h à 8h.

A son tour, le CHR Metz-Thionville se voit obligé de limiter l'accès à ses services d'urgence la nuit. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la direction de l'hôpital évoque "un contexte de difficultés aiguës sur les ressources humaines, notamment aux urgences." En clair, il n'y a plus assez de soignants disponibles pour permettre un accès libre aux urgences 24h/24h.

Orientation obligatoire par le 15

La décision, inédite en Moselle, est donc tombée : à partir du lundi 25 juillet, il ne sera plus possible d'aller aux urgences entre 20h et 8h, sans avoir au préalable appelé le SAMU Centre 15.

"Après échange avec un médecin régulateur qui aura évalué la situation du patient, et en fonction de la gravité et l’urgence de la prise en charge, les patients seront autorisés à se rendre aux urgences de l’un des 2 sites (Metz ou Thionville)" indique le communiqué. Si ce n'est pas le cas, les patients seront orientés vers le cabinet médical de garde (entre 20h et minuit), vers leur médecin traitant le lendemain ou à se rendre au centre de soins immédiats le plus proche de leur domicile.

Le CHR tient à rappeler que "dans tous les cas, la prise en charge des urgences vitales reste assurée par le SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation, et l’ensemble des sites d’urgences." Ce dispositif sera applicable jusqu’au 15 septembre 2022.

Une carte des établissements prenant en charge les soins non programmés en Moselle a été publiée :

Depuis plusieurs mois, et comme dans l'ensemble du secteur de la santé, l'établissement alerte sur la fatigue et la fuite des personnels et les difficultés à recruter. C'est d'ailleurs l'un des chantiers prioritaires du nouveau ministre de la Santé, François Braun, qui dirigeait encore le mois dernier les urgences du CHR, avant d'être appelé au gouvernement.