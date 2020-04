En Mayenne, 13.000 tests Covid-19 bientôt réalisés ?

C'est un vœu formulé très officiellement, dans un courrier au ministre de la Santé Olivier Véran, par le président du conseil départemental de la Mayenne. Pour pallier au manque de tests de dépistage du Covid-19, Olivier Richefou propose, à l'instar de plusieurs autres présidents de départements, la contribution des Laboratoires Départementaux d'Analyses.

Ces structures qui effectuent tout au long de l'année des contrôles officiels décidés par l'État, seraient en capacité de "réaliser plus de 20.000 tests virologiques et 80.000 sérologiques par jour au plan national" écrit le président du conseil départemental. En Mayenne le LDA serait en mesure d'analyser entre 300 et 600 échantillons par jour.

"Tous accrédités par le COFRAC, ces derniers ont l'expertise du diagnostic des coronaviroses chez les animaux et la capacité de produire plusieurs centaines de milliers de tests virologiques et sérologiques par mois" ajoute Aurèle Valognes, directrice du LDA de la Mayenne et Présidente de l'association française des Directeurs et cadres des Laboratoires Vétérinaires publics d'Analyses (ADILVA).