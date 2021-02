L'Agence Régionale de Santé de la région Pays de la Loire vient d'annoncer son rapport hebdomadaire de la situation épidémique en Mayenne. Six nouveaux décès de la Covid-19 depuis vendredi, soit un total de 207 morts depuis le début de l'épidémie. Bonne nouvelle, aucun variant étranger en Mayenne.

En Mayenne, six morts de plus depuis vendredi dernier, soit un total de 207 décès liés à la Covid-19

Dans son point hebdomadaire, l'Agence Régionale de Santé de la région Pays de la Loire a annoncé ce mardi que six personnes sont décédées de la Covid-19, depuis vendredi dernier. Le nombre de morts en Mayenne depuis le début de la pandémie s'élève donc à 207 décès. La situation ne s'améliore pas dans le département. Le taux d'incidence n'est pas au mieux non plus car il passe de 167.2 à 173.9 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est aussi en hausse, passant de 6.2% à 7.3%. La seule bonne nouvelle est qu'aucun Mayennais n'a contracté le variant britannique ou sud-africain.