En Mayenne, bientôt des fermetures alternées des différents services d'urgences ?

C'est un document de travail qui fait beaucoup parler dans le milieu hospitalier. Pour faire face à la pénurie de médecins et aux fermetures régulières du service des urgences de Laval (entre 8 et 10 nuits par mois), l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire envisage, avec l'accord des trois hôpitaux mayennais (Château-Gontier, Mayenne, Laval), de fermer en alternance un service des urgences chaque jour, à partir du mois de juin.

"On organise la pénurie"

Si ce document de travail, que France Bleu Mayenne s'est procuré, n'a pour l'instant pas de "valeur applicative", une telle hypothèse est inenvisageable pour Sébastien Lardeux, infirmier et secrétaire départemental de Force Ouvrière. "Ce qui est énervant, c'est que l'ARS ne discute pas du "comment peut-on faire pour avoir plus de médecins ?" Au lieu de ça, elle se dit "bon... il n'y a pas de médecin, donc on organise la pénurie. La question, c'est comment on fait pour avoir des médecins ? Il ne faut pas gérer l'hôpital public avec les moyens qu'on a, il faut gérer l'hôpital public avec les besoins de santé de la population", estime le professionnel.

Anticiper les besoins

Catherine Creuzet, directrice du centre hospitalier du Nord-Mayenne, rappelle que le document de travail n'est qu'une hypothèse et que des fermetures en alternance entre les trois hôpitaux auraient l'avantage d'une certaine clarté pour les patients. "Le patient qui a besoin de se diriger vers un service ne peut pas se référer simplement à l'annonce du matin dans le journal. Donc, il faut qu'on arrive à trouver une solution permettant de dire "nous fonctionnons de telle ou telle manière". Ce que l'on veut, nous, c'est garantir une sécurité au patient en lui disant "si vous avez besoin, d'aller à l'hôpital, c'est celui-là qui sera votre interlocuteur".

Contactée, l'Agence Régionale de Santé affirme qu'elle soutient cette démarche de fermeture alternée pour répondre aux besoins des habitants, mais sans en dire davantage.