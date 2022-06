En Mayenne, comment les hôpitaux s'organisent pour éviter au mieux les fermetures des urgences cet été ?

L'été sera difficile dans les services d'urgences de la Mayenne et les fermetures temporaires seront inévitables. Mais les trois principaux hôpitaux du département travaillent actuellement pour limiter au maximum le nombre de fermetures entre le mois de juillet et le mois de septembre.

Il y aura des fermetures temporaires des services des urgences cet été en Mayenne. Une situation inévitable au vu du manque actuel de personnel. Reste encore à savoir combien et quand. Les hôpitaux mayennais cherchent à "limiter la casse" et travaillent donc actuellement sur les plannings de garde pour éviter au maximum ces fermetures et leur impact sur les usagers. Comment est-ce qu'ils s'organisent à l'approche de l'été ? Caroline Brémaud, cheffe du service des urgences de l'hôpital de Laval, fait le point.

Est-ce qu'il faut s'attendre à de nombreuses fermetures des urgences cet été ?

C'est encore un peu tôt pour le dire, parce que nous sommes en train de travailler sur des plannings conjoints entre les trois hôpitaux de la Mayenne. L'objectif est d'harmoniser au mieux les ouvertures et les fermetures pour offrir aux mayennais une offre de soin la plus optimisée possible en ces temps de crise. Même au-delà de la Mayenne, notre ARS (Agence Régionale de Santé) a discuté ces derniers jours avec la Bretagne et la Normandie, pour qu'on puisse aussi s'accorder avec eux.

Il n'y aura donc aucune fermeture simultanée des trois services des urgences mayennais ?

C'est sûr, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas trois services d'urgences fermés en même temps, une même nuit. Notre objectif, et on espère l'atteindre, c'est qu'il y ait chaque nuit au moins deux services d'urgences ouverts sur les trois du département et au moins deux SMUR ouverts sur les trois du département. C'est ce sur quoi on travaille activement en ce moment, on se donne les moyens pour, mais c'est difficile d'être confiant dans cette période de tensions actuelle. Mes collègues et moi-même, on a déjà programmé beaucoup de temps additionnel, près de 100 heures supplémentaires sur les deux mois d'été.

Concrètement, comment se traduit cette coordination entre les hôpitaux ?

Si besoin, on pourra être amené, sur des dates précises, à faire bouger les soignants et les faire travailler dans un autre services des urgences, en renfort. Ça m'est déjà arrivé à titre personnel. Je suis allée travailler à Château-Gontier-sur-Mayenne, un jour où les urgences de Laval n'étaient pas en difficulté, pour éviter que le SMUR de Château-Gontier ferme. Cet été, contrairement aux mois précédents, on va avoir des fermetures d'antennes SMUR sur le département. Donc il faut qu'on ait vraiment une réflexion territoriale pour trouver des solutions.

Une fermeture d'une antenne SMUR, qu'est-ce que ça implique ?

Le département est divisé en trois zones et sur chaque zone, il y a un SMUR. Cela permet d'avoir une équipe médicale qui se déplace et qui peut intervenir sur une urgence en environ 30 minutes. Si votre SMUR n'est pas opérationnel, c'est le SMUR d'à côté qui va venir, ça veut dire qu'il mettra plus de temps. Pour pallier ça, on est en train de réfléchir à d'autres dispositifs, certes moins performants, mais qui permettent une première intervention en attendant le médecin du SMUR. On appelle ça des unités paramédicalisées, qui sont à l'essai dans la Sarthe et qu'on aimerait faire valider en Mayenne pour l'été.