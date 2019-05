En Mayenne, des anti-inflammatoires au bord de la rupture de stock dans certaines pharmacies

Changé, France

Ce sont des médicaments très courants dans les armoires à pharmacie. Mais pourtant, ils sont très difficiles à se procurer en ce moment. Les traitements à base de prednisone et de prednisolone se font rares et ça vaut pour les génériques comme pour la version originale, Solupred et Cortancyl. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament parle depuis la fin de semaine dernière de"fortes tensions d'approvisionnement".

Les laboratoires en cause, des retards de production

Ces anti-inflammatoires servent notamment à soigner les sinusites, les rhinites ou certaines otites. Des maladies hivernales qui traînent. La situation devient compliquée pour les professionnels. Cette pharmacie lavalloise arrive à court de stock. Et l'une des responsables essaye de le renouveler : "je fais une demande informatique pour savoir si le grossiste possède du stock et là il nous dit que ce n'est pas possible. On ne peut donc pas se réapprovisionner". L'officine devra faire avec les deux boites de prednisone et l'unique boite de prednisolone qui lui restent en attendant qu'il y ait à nouveau du stock chez son grossiste. Ce ne sera sans doute pas suffisant, alors on apprend à se débrouiller : "quand on n'a plus rien, on contacte le médecin pour qu'il sa prescription".

La situation devient ardue pour les professionnels que nous avons rencontrés. Tous connaissent ou ont connu des problèmes pour s'approvisionner. Plusieurs d'entre eux trouvent d'ailleurs scandaleux qu'on peine à se procurer des traitements aussi courants : "tous les pharmaciens se contactent pour savoir qui peut dépanner afin de satisfaire les patients" témoigne un pharmacien.

La cause, ce serait un retard de production du côté des laboratoires indique l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, sans plus de précisions. L'ANSM assure que les laboratoires doivent présenter des solutions dans la semaine pour remédier à ces problèmes d'approvisionnement.