En Mayenne, des cours de gymnastique pour lutter contre Alzheimer

En France, près d'un million d'habitants souffrent de la maladie d'Alzheimer, dont 8% des plus de 65 ans. Chaque année dans notre pays, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués d'après la fondation Vaincre Alzheimer. Pour lutter contre cette maladie neuro-dégénérative, stimuler sa mémoire à tout âge est important, par des jeux mais aussi via l'exercice physique. À la salle des sports François Legrand mardi, à La Baconnière, le comité départemental de la Mayenne d'Éducation Physique de Gymnastique Volontaire organisait une séance "bien vieillir" pour les seniors.

En formant un cercle, et en tenue de sport, les participants se passent le ballon tout en donnant à haute voix le prénom de la personne qui vient de leur donner. Se rappeler, se remémorer, c'est l'objectif pour Odette. Les trous de mémoire sont assez fréquents chez cette femme de 72 ans. "Desfois je mets le pain dans le frigo, ce genre de chose...on fait ça machinalement" raconte-t-elle.Francine prône l'exercice physique et les mots mêlés pour stimuler son cerveau. Ce qui n'empêche pas certains oublis. "Comme tout à l'heure en arrivant, j'ai vu quelqu'un que je connais très bien, mais j'ai oublié son prénom. Je pense que cette maladie est très insidieuse, sournoise" lâche-t-elle.

L'importance de la convivialité

En jogging bleu, Alain explique qu'il travaille aussi sa mémoire grâce au bricolage. "Chez moi, j'aménage souvent l'extérieur de ma maison. Je regarde des modèles sur internet, ensuite j'essaie de m'en souvenir face à l'ouvrage". Dans l'activité physique adaptée, la convivialité joue un rôle important aussi, explique Mélinda Baron, éducatrice sportive. "On travaille beaucoup aussi sous forme ludique. On a rigolé et tout ça ils vont s'en rappeler" explique la professionnelle.

L'isolement des personnes âgées favorise Alzheimer. D'après Mélinda Baron, la crise sanitaire a provoqué bien des dégâts en Mayenne à ce niveau là.