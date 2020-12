En Mayenne dès le 5 janvier, des centres de dépistages mobiles déployés à nouveau contre la Covid-19

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire annonce une nouvelle organisation de la campagne de dépistage contre la Covid-19 en Mayenne, à compter du mardi 5 janvier 2021. La préfecture et les autorités sanitaires ont décidé de redéployer certains centres mobiles, qui ne nécessitent pas de prise de rendez-vous préalable.

Pour Laval et son agglomération (du mardi 5 au samedi 16 janvier) :

Les mardis et mercredis à l'espace sportif Bernard Le Godais à Saint-Berthevin.

Les jeudis, vendredis et samedis : à Laval, au Palindrome, rue Albert Einstein, près de la zone commerciale, route de Tours.

Pour les communautés de communes du département :

Le 05 et 12 janvier : à Évron, au gymnase municipal, boulevard Henri Rossignol

Le 07 et 14 janvier: à Château-Gontier-sur-Mayenne, Halle du Haut Anjou, Parc Saint-Fiacre

Le 08 et 15 janvier : à Mayenne, hall de la salle polyvalente, parc des expositions, rue Volney

Le 09 et 16 janvier : A Cossé-le-Vivien, salle FCC, rue de la libération

Pour les prescriptions sur rendez-vous :

Au centre de dépistage « Drive » du centre hospitalier de Laval :

Du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, en prenant rendez-vous en ligne via www.doctolib.fr. Si votre demande est urgente et que vous répondez à l’un des critères de priorité en prenant rendez-vous par téléphone au 02 43 66 51 51, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Vous pouvez vous présenter en voiture ou à pied. Le drive est situé au niveau du parking sud de l'hôpital (accès via la rue du Gué d'Orger).

Au laboratoire Biolaris :

À Laval, en prenant rendez-vous au 02 43 59 29 00. À Château-Gontier-sur-Mayenne, en prenant rendez-vous au 02 43 70 14 94

Au laboratoire SYNLAB Normandie Maine :

À Évron, en prenant rendez-vous au 02 43 01 25 01. A Villaines-la-Juhel, en prenant rendez-vous au 02 43 03 23 86. À Mayenne, en prenant rendez-vous au 02 43 00 99 00.