En Mayenne, des opérations de sensibilisation aux gestes barrières à destination des jeunes

Depuis le déconfinement, les professionnels qui agissent auprès des jeunes sur Laval enfilent une nouvelle casquette : sensibiliser aux gestes barrières. Une équipe de deux professionnels, composée d'un animateur de quartier et d'un éducateur spécialisé, intervient une fois par semaine sur le canton de Saint-Nicolas et aux Fourches.

Dans ce quartier situé au sud-ouest de la commune lavalloise, l'opération est programmée tous les lundis après-midi. Les professionnels commencent leur tournée dans le parc de jeux situé à côté de la Maison de quartier.

Une approche progressive

Ce lundi 26 août, un groupe d'une dizaine de petites filles s'amusent à côté du toboggan. Aucune ne porte de masque.

Mickaël Poirier, animateur à la Maison de quartier, et Stacie Legendre, éducatrice spécialisée au sein du Service départemental de la prévention spécialisée, abordent les adolescentes par étapes. Ils leur demandent d'abord leur âge, pour constater si certaines ont plus de 11 ans, l'âge à partir duquel le port du masque est obligatoire. Le duo échangent ensuite avec les enfants sur le réseau social Tik Tok, demandent si la rentrée scolaire les inquiète puis leur rappelle que des mesures sanitaires seront mises en place.

"D'ailleurs, vous avez un masque sur vous? Vous savez que c'est obligatoire dans la rue pour tous les Lavallois de plus de 11 ans", glisse Stacie Legendre. "C'est écrit sur le petit panneau qui est juste ici", renchérit Mickaël Poirier en montrant l'écriteau.

Des voix s'élèvent pour affirmer qu'elles l'ont, quelque-unes se rendent compte qu'elles l'ont oublié. Pour toutes, le masque est inconfortable. "Moi ça me fait des boutons qui me démangent", témoigne Rose, âgée de 16 ans. Sa copine Alexandra, 12 ans, souligne que c'est compliqué pour respirer : "Surtout quand on joue ou quand on court."

À LIRE AUSSI : " Coronavirus : Olivier Véran met en garde face à "une situation à risques" "

Pendant l'opération de sensibilisation, le duo de professionnels jauge si les jeunes sont ouverts à la discussion. "Dans le cas présent, elles étaient disponibles, analyse Stacie Legendre en souriant. Elles se sont arrêtées de parler quand on est arrivé. Certaines sont même venues s'asseoir. Ce sont des signes qui montrent que c'est le moment d'aborder la question des gestes barrières."

Quand les jeunes ont une attitude fermée, s'ils leur tournent le dos par exemple ou fuient l'échange, l'équipe n'insiste pas, quitte à revenir plus tard. "C'est ce qu'il s'est passé la dernière fois, se rappelle Mickaël Poirier. Des jeunes faisaient un match de football. J'aurais peut-être pu les rejoindre pour jouer avec eux d'abord. Mais ce n'était pas le but de la mission."

Pour Laurent Bertho, directeur adjoint du Service départemental de prévention spécialisée, les jeunes sont réceptifs. "C'est vrai que les adolescents ont tendance à moins respecter les règles que les adultes. Mais en général, quand on leur rappelle qu'ils doivent porter un masque, ils l'enfilent."

Le Service départemental de prévention spécialisée agit également sur les villes d'Évron et de Mayenne.

À LIRE AUSSI : "Coronavirus : pas de gratuité généralisée des masques pour les élèves, insiste le Premier ministre"