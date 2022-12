En Mayenne et dans la région, le Covid-19 progresse rapidement

L'épidémie de Covid-19 repart de plus belle en région Pays de la Loire. Le 9 novembre, le taux d’incidence était de 242 cas pour 100.000 habitants, il est maintenant à 415. En Mayenne, c'est 348 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

L'ARS indique dans un communiqué qu'au 30 novembre il y avait 440 patients hospitalisés, dont 85% ont plus de 65 ans.

Rappel vaccinal pour les plus fragiles

L'Agence Régionale de Santé rappelle aussi que la vaccination cet automne contre la Covid-19 est ouverte aux personnes de 60 ans et plus, aux résidents d’EHPAD et d’Unité Soins Longues Durées, aux personnes immunodéprimées, aux personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités et les femmes enceintes.

La grippe arrive

L’épidémie de grippe progresse rapidement au plan national : six régions sont d’ores et déjà en phase pré-épidémique et 2 régions (Bretagne et Normandie) ont franchi le stade épidémique. "Les Pays de la Loire seront donc touchés à brève échéance" explique l'ARS. La vaccination annuelle contre la grippe est donc fortement recommandée pour toutes les personnes à risque. Cette vaccination est pleinement compatible avec celle contre le Covid-19.

Pour limiter le risque de propagation de ces deux épidémies, les autorités sanitaires rappellent que les gestes barrières demeurent nécessaires : lavage des mains fréquent, aération régulière des pièces, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique.