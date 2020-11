En Mayenne, et si vous profitiez du reconfinement pour arrêter de fumer ?

Le reconfinement, ça peut pousser à prendre de bonnes résolutions : à se mettre aux sports par exemple mais aussi à arrêter de fumer. Novembre, c'est le mois sans tabac.

Invité du 7-9 de France Bleu Mayenne ce vendredi, le docteur Christophe Belliard, médecin au Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie de la Mayenne, conseille celles et ceux, qui veulent arrêter la cigarette, de se faire aider : "ce qui fonctionne c'est l'envie d'arrêter, travailler sur ses motivations et ne pas hésiter à se faire aider, ça rend la chose plus facile et plus confortable. Il faut savoir que les patchs de nicotine, qui peuvent être prescrits par votre médecin traitant, sont désormais remboursés par la Sécu".

200.000 Français avaient participé à cette expérience du mois sans tabac l'an dernier mais il n'existe malheureusement pas de retour sur la réussite ou non du sevrage.