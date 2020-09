En Mayenne, fin d'une grève d'un an des agents régulateurs du SAMU 53

Fin de la grève au SAMU de la Mayenne, ça durait depuis un an. Le mouvement avait débuté le 19 septembre 2019. Un accord a été trouvé avec la direction de l'hôpital de Laval qui gère la structure.

Deux régulateurs supplémentaires ont été recrutés, ce qui porte à 18 le nombre d'agents. De nouveaux locaux, plus grands, plus fonctionnels, plus modernes, abriteront prochainement la cellule de crise et la cellule de régulation du SAMU, le chantier doit démarrer à la fin du mois. "Quand un mouvement dure, quand la mobilisation est importante, quand on ne lâche rien, ça paye" confie un responsable syndical.

En Mayenne, plusieurs centaines d'appels sont traités chaque jour par le SAMU 53.