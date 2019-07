En Mayenne, l'application Sauv'Life a déjà sauvé trois vies

Département Mayenne, France

L'application Sauv'Life porte très bien son nom. En Mayenne elle a déjà permis de sauver trois personnes depuis le mois de mars, à Évron, Laval et Ambrières-les-Vallées. 1.400 Mayennais ont pour l'instant téléchargé cette application d'après le Docteur Anthony Millet, urgentistes à Laval en charge de la mise en place de l'application en Mayenne avec le SAMU.

"Sauv'Life" est intéressante car nous sommes dans un milieu rural avec des secours qui mettent un peu plus de temps à arriver que dans les grandes villes. En France les délais d'interventions vont jusqu'à 14 minutes. Et il y a 10% de pertes de chances pour chaque minute sans massage cardiaque, et donc au bout de dix minutes il n'y quasiment plus d'espoir pour faire repartir le cœur" explique le professionnel de santé.

Manon, 19 ans habitante de Ballots fait partie des 1.400 inscrits sur l'application. Il y a quinze jours, elle a prodigué un massage cardiaque une personne âgée dans la rue. Malheureusement cela n'a pas suffi, la personne est décédée après l'arrivée des pompiers, mais l'adolescente a pu se rendre compte des bienfaits de Sauv'Life. "Dès le lendemain j'en ai parlé à toutes les personnes autour de moi. 'Si tu sais faire les premiers gestes, tu peux sauver une vie. Moi je n’ai pas eu cette chance. Avec Sauv'Life en plus on vous rappelle le lendemain pour savoir comment votre intervention s'est passée et vous pouvez même prendre des nouvelles de la victime" explique Manon.

Cette application gratuite vient en complément des nombreuses formations de la protection civile et du SAMU. Depuis un an en Mayenne elles sont dispensées dans des écoles maternelles et primaires.