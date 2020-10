En Mayenne, l'association de citoyens contre les déserts médicaux s'attaque au lobby des médecins

Bientôt une action judiciaire contre l'État pour dénoncer l'inégal accès aux soins en France. France Bleu Mayenne révélait cette information début août. C'est l'association mayennaise des citoyens contre les déserts médicaux qui est à la manoeuvre.

Le département de la Mayenne est le troisième plus grand désert médical de France. Près d'un médecin sur deux n'accepte pas de nouveaux patients. Un constat contre lequel se bat l'association en militant pour une régulation du nombre de médecins dans les départements et donc assurer une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire français.

Dans son combat, l'association frappe un un grand coup avec une action judiciaire contre l'État d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Si la forme juridique n'est pas encore définie, l'antenne de la Mayenne et celles de la Sarthe et de l'Orne ont contacté la célèbre avocate parisienne Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement (1995-1997), pour les défendre : "Madame Lepage nous a expliqué que c'est possible d'attaquer l'État pour dénoncer l'inégal accès aux soins dans notre pays".

Les militants pro-régulation mayennais doivent aussi affronter la puissante influence des médecins qui ne veulent pas entendre parler d'une telle mesure. Maxime Lebigot, le président de l'association de citoyens contre les déserts médicaux en Mayenne, invité de la matinale de France Bleu ce mardi : "dans la commission des affaires sociales à l'Assemblée Nationale, il y a 19% de députés-médecins. C'est évident qu'ils ne voteront pas une mesure en leur défaveur. Il y a clairement un lobbying des médecins. Ils ne veulent pas de régulation car ça leur parait trop restrictif pour une profession libérale. Ils ne souhaitent pas qu'on les oblige à s'installer là où ils ne veulent pas. Il y a eu pourtant une régulation pour les infirmières libérales, pour les kinés. Pourquoi pas pour les médecins !".

à lire aussi Désertification médicale : les députés rejettent la proposition de loi du mayennais Guillaume Garot

Le député socialiste de la Mayenne Guillaume Garot avait défendu, il y a quelques mois, devant la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale une nouvelle version de son projet de loi contre la désertification médicale. Le texte proposait notamment l'encadrement plus strict de l'installation des médecins, pour éviter les zones déjà bien pourvues et favoriser les régions qui en manquent cruellement. La majorité présidentielle s'y était opposée.