En Mayenne, l'hippodrome de Craon se prépare à une réouverture au public avec pass sanitaire obligatoire

Dans quelques jours, le pass sanitaire va devenir obligatoire dans certains lieux. Vous en aurez besoin à partir du 9 juin pour participer à un festival, aller dans un stade ou à un rassemblement de plus de 1.000 personnes. La mesure a été validée par le Conseil Constitutionnel la semaine dernière.

Pour les hippodromes, en revanche, la situation est encore floue. Une réponse de la Fédération nationale des courses est attendue en fin de semaine. En attendant d'être fixé, l'hippodrome de Craon se prépare à un scénario de réouverture avec pass sanitaire.

Mettre en place ce pass sanitaire pour les 300 sociétaires et le reste du public, cela n'inquiète pas le président de la société des courses de Craon, Hugues Crosnier : "s'il faut vérifier que les gens ont bien fait un test PCR, comme pour les jockeys, on s'adaptera de la même façon".Avec cette mesure, l'hippodrome pourrait accueillir jusqu'à 5.000 spectateurs, retrouver les folles ambiances d'avant crise Covid, les encouragements en tribunes, et surtout, redonner des couleurs aux finances : "le manque à gagner en 2020, on l'a estimé à 39.000 euros, les recettes ont souffert car il n'y avait plus d'entrées payantes".