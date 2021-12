Mayenne : l'hôpital du Haut-Anjou déclenche le plan blanc, les visites à l'EHPAD sont maintenues

Après l'hôpital de Laval et d'autres centres hospitaliers français, le CH du Haut-Anjou déclenche son plan blanc et organise la déprogrammation des opérations et hospitalisations non urgentes. Une opération de précaution, car les capacités d'accueil en médecine "sont préservées" indique l'hôpital.

Pour le reste, rien ne change ou presque. Voici le détail :

pas de restriction des visites en EHPAD , à condition d'avoir un passe sanitaire valide.

, à condition d'avoir un passe sanitaire valide. maintien de la suspension des visites pour Château-Gontier et maintien de l'aménagement des visites pour le service de maternité (visites des papas restent autorisées quotidiennement et celles des fratries 1 fois par semaine).

et maintien de l'aménagement des visites pour le service de maternité (visites des papas restent autorisées quotidiennement et celles des fratries 1 fois par semaine). les accompagnants pour les consultations ne sont toujours plus autorisés sauf situations particulières le justifiant.

sauf situations particulières le justifiant. contrôles renforcés des passes sanitaires, pour les visiteurs autorisés, y compris pour les visiteurs en EHPAD et ceux autorisés à la maternité.