En Mayenne, la Caisse d'Allocation Familiale distribue des kits sanitaires pour les assistantes maternelles

Avec ce deuxième confinement, la Caisse d'Allocation Familiale a mis en place une distribution de kits sanitaires à destination des assistants et assistantes maternelles de la Mayenne.

Cette distribution de kits sanitaires pour les assistants et assistantes maternelles de la Mayenne est une opération unique pilotée par la Caisse d'Allocation Familiale du département. Cette campagne de distribution est également organisée avec le Conseil Départemental et les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s. Ce kit sanitaire est délivré à tous les assistants maternels de la Mayenne en activité. Plusieurs lieux de distribution sont prévus dans le département. Une opération qui a débuté le 2 novembre et qui s'achèvera le 20 novembre prochain.

Les 2 200 assistants et assistantes maternelles du département, pourront retrouver dans un sac une solution hydroalcoolique, des masques en tissus, des lingettes désinfectantes, du savon ainsi qu'un rouleau de draps d'examen. Ce kit, d'une valeur de 50 euros est offert, afin d'accompagner les assistantes maternelles dans leurs missions.

Avec la Covid-19, les bénévoles ainsi que la CAF ont dû s'organiser pour distribuer ces kits sanitaires et respecter ainsi les mesures sanitaires. Le drive a été privilégié, ce qui permet d'éviter au maximum les contacts entre les bénévoles et les bénéficiaires de ce kit.

Dans notre profession, on est obligé de faire très attention avec les enfants et les parents. Alors ce kit, c'est vraiment très rassurant pour nous les assistantes maternelles" comme nous l'explique Marlène, assistante maternelle à Mayenne.

L'ensemble du département est couvert pendant cette campagne de distribution. Les dates et les lieux de récupération des kits sont à retrouver sur le site internet de la Caisse d'Allocation Familiale.