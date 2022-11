En Mayenne, la plupart des cabinets médicaux seront fermés ce jeudi et vendredi

C'est une première depuis 2002, et la profession n'a guère l'habitude de faire grève. Les médecins libéraux démarrent une grève nationale ce jeudi et vendredi, pour protester contre le manque de moyens humains et financiers mais aussi "un manque de reconnaissance de l'État" envers leur profession.

En Mayenne au moins 80 % des cabinets de généralistes et de médecins traitants seront fermés ce jeudi. 70% pour la journée de vendredi. Les praticiens déplorent également une coupe de 250 millions d'euros dans le budget de la sécurité sociale en 2023 et demandent le doublement de la consultation, de 25 à 50 euros.

Luc Duquesnel, est médecin traitant à Mayenne. Celui qui est aussi président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) réclame l'aide de l'État. "Donnez-nous les moyens, accompagnez-nous pour avoir un assistant médical qui travaille à temps plein. Cela permettrait de prendre 10% de patients en plus et de travailler avec une infirmière de pratique avancée. Le temps de travail d'un médecin généraliste est de 55 heures par semaine, mais je peux vous dire qu'en Mayenne on est plus près de 65 heures. On a reçu un mail d'un médecin, qui l'a d'ailleurs envoyé à tous ses collègues dans le territoire pour dire "moi j'en peux plus". Il a 2.000 patients" raconte Luc Duquesnel.