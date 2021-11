En Mayenne la question de la fin du masque dans les écoles primaires n'est pas "tout à fait tranchée"

Si l'Agence Régionale de Santé et le ministère de l'Éducation nationale expliquent que le port du masque pour les élèves de primaire ne sera plus obligatoire dès ce lundi 8 novembre, la préfecture de la Mayenne joue la prudence et attend vendredi soir avant d'annoncer une éventuelle bonne nouvelle.