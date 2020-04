En Mayenne, le laboratoire départemental d'analyses se prépare au déconfinement progressif

Avec la perspective d'un déconfinement progressif de la France dans les prochaines semaines, et cette date du 11 mai hissée comme un étendard par les autorités gouvernementales, les tests de dépistage du coronavirus vont à l'évidence se multiplier. Et qui dit dépistage dit analyses des résultats.

Pour ce faire, l'État s'appuiera sur l'expertise des Laboratoires Départementaux d'Analyses. En Mayenne dans les toutes prochaines heures, le laboratoire départemental livrera les résultats de tests covid-19 auprès de 75 patients des hôpitaux. À terme, le LDA sera en mesure d'analyser près de 360 échantillons par jour. "Les patients, sur prescription de leurs médecins ou de la médecine du travail, pourront réaliser ces tests. C'est à dire avec un coton-tige que l'on glisse à l'intérieur du nez pour aller chercher l'éventuelle présence du virus" explique Aurèle Valognes directrice du LDA de la Mayenne. "Cet écouvillon prélevé par des biologistes médicaux sera enregistré et analysé par les laboratoires départementaux d'analyses" termine la professionnelle.

Une question demeure aujourd'hui : La France et donc la Mayenne auront-ils suffisamment de ces tests pour la population ? C'est un des enjeux majeurs du succès du déconfinement et une des clés du succès dans le combat contre l'épidémie mondiale du coronavirus. "C'est un facteur limitant" concède Aurèle Valognes. "Aura-t-on des écouvillons en quantité suffisante ?" interroge-t-elle. "En Mayenne, nous ne sommes pas forcément les plus mal lotis. On a du personnel préleveur qui pourrait être mobilisable, s'il était nécessaire de réaliser une photo sur Ehpad ou un centre bien particulier. Ce qu'on appelle un "cluster" termine Aurèle Valognes.