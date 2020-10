En Mayenne, le nombre de personnes de plus de 65 ans contaminées au coronavirus explose

L'épidémie de coronavirus continue de se répandre en Mayenne, et de façon très active. D'après l'Agence Régionale de Santé ce mardi, le taux d'incidence de la maladie pour les seniors de plus de 65 ans s'établit désormais à plus de 203 nouveaux cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité franchit la barre des 16%. Les Ehpad n'échappent évidemment pas à l'épidémie. Il y a aujourd'hui 29 clusters dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes toute la région Pays de la Loire précise l'ARS.

Vers une déprogrammation de certaines opérations

Au global pour la Mayenne, les chiffres sont de plus en mauvais concernant la propagation du coronavirus. Le taux d'incidence est de 177 nouveaux cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité de plus de 13% (contre 159 cas et 11% le vendredi 23 octobre). "La situation va s'aggraver et il va falloir penser à déprogrammer certaines opérations dans les hôpitaux pour les désengorger" a prévenu Jean-Jacques Coiplet le directeur de l'ARS. Cette dernière demande malgré tout aux Ligériens de ne pas annuler, de leur propre chef, leurs interventions hospitalières mais de laisser les établissements les contacter.

Des patients du sud de la France arrivent

Jean-Jacques Coiplet, lors d'une conférence de presse, a estimé que cette deuxième vague régionale de l'épidémie, "serait certainement plus importante que celle du mois de mars". Le nombre d'hospitalisations, hors Covid-19, grimpe généralement à ce moment de l'année en raison de la grippe par exemple. Par ailleurs, ce mardi 27 octobre, huit patients de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été transférés par avion sanitaire dans des hôpitaux de notre région. La Mayenne n'est pas concernée par ces transferts pour le moment. "Cette solidarité entre établissements français est nécessaire et obligatoire" ajoute le directeur de l'ARS.