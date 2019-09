En Mayenne, le personnel du centre de régulation des appels du Samu en grève à partir de samedi

Département Mayenne, France

C'est la première fois que les agents régulateurs du Samu de la Mayenne se mobilisent. Ils rejoignent ainsi un mouvement national, beaucoup moins médiatisé que celui des urgences...40 Samu, en France, sont en grève en ce moment.

Nos locaux, notre matériel, une vieille 2 chevaux"

Ils sont 16 agents à travailler dans des locaux qui jouxtent l'hôpital de Laval. Le premier maillon de la chaîne de secours, un rôle crucial pour déclencher, si besoin, une équipe d'intervention. C'est là qu'ils réceptionnent tous les appels au 15, de tout le département.

Malgré la grève, le 15 continuera à fonctionner

Depuis le début de l'année, plus de 100.000 dossiers traités. En moyenne, 400 appels sur 24 heures. Un rythme infernal dans des conditions de plus en plus compliquées : un seul agent la nuit de 23h à 7h, il en faudrait deux pour davantage de sécurité, du matériel obsolète. Les agents, qui ne sont pas considérés comme du personnel soignant, réclament également une prime de risque. Alors, évidemment, le mouvement de grogne n'est que symbolique, une opération de communication médiatique destinée à faire plier la direction. Et surtout pas d'inquiétude pour la population, le 15 continuera à fonctionner normalement.