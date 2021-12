En Mayenne, les centres de vaccination anti-covid ne sont pas au maximum de leurs capacités

Selon les responsables du centre de Château-Gontier, il faudrait deux fois plus de doses de vaccin anti-covid pour répondre à l'ensemble des demandes.

Les créneaux des centres de vaccination contre le covid de la Mayenne sont pris d'assaut depuis l'ouverture à tous les adultes de la troisième dose. Un rappel vaccinal bientôt nécessaire pour conserver le pass sanitaire. Sans compter les Mayennais, ils sont nombreux à venir des départements voisins, d'Anger et de Segré notamment, faute d'avoir pu prendre rendez-vous dans leur secteur.

"30.000 personnes à vacciner dans toute l'agglomération" - Karine Dutertre, coordinatrice du centre de vaccination de Château-Gontier-sur-Mayenne

Le centre de Château-Gontier-sur-Mayenne administre actuellement près de 2.500 doses de Pfizer par semaine et 500 de Moderna soit 1.500 de plus au total que pendant la période de creux après l'été. Selon les responsables, il en faudrait deux fois plus pour répondre à l'ensemble des demandes qui émanent désormais de toutes les tranches d'âge.

"Nous estimons qu'il reste 30.000 personnes à vacciner dans toute l'agglomération", indique Karine Dutertre, l'une des coordinatrices du centre. A ce rythme, il faudra 12 semaines pour vacciner tous les habitants éligibles."On ne sera pas dans les clous pour tout le monde d'ici le 15 janvier, déplore la coordinatrice. Pourtant on pourrait le faire."

Le centre de Château-Gontier-sur-Mayenne administre actuellement près de 2.500 doses de Pfizer par semaine et 500 de Moderna. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Réouverture du centre de Laval le samedi

Même combat pour le centre de vaccination de Laval. Il tourne à plein régime depuis les annonces du gouvernement fin novembre. En ce moment 25 % de la vaccination en Mayenne se fait dans ce centre. Il est passé de quelques centaines d'injections à 4.500 par semaine pour ces quinze prochains jours. Et tous les rendez-vous ont déjà été reservés.

Pour les vacances de Noël, il y aura moins de créneaux ouverts. Le centre a reçu 7.000 doses supplémentaires, permettant de réaliser 3.500 injections par semaine. Pour monter en puissance, la Ville de Laval a décidé de rouvrir le centre ce samedi avec des créneaux dédiés aux plus de 65 ans. 1.000 doses du vaccin Moderna seront à pourvoir et l'opération sera reconduite le samedi d'après.

La mairie affirme que le centre ne pourra pas assurer seul le pic de vaccination en janvier, elle espère que les pharmaciens, médecins et infirmiers prendront le relais.