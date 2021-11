Coronavirus : en Mayenne, les centres de vaccination vont se réorganiser pour la dose de rappel

Un rappel vaccinal contre le coronavirus est désormais possible pour tous les adultes, cinq mois après la dernière injection. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a annoncé jeudi. La mesure prend effet ce samedi. Dans la plupart des cas, il s'agira d'une troisième injection, "en pratique cela concerne 25 millions de Français dont six millions ont déjà reçu leur rappel, il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles au rappel de vaccination et que nous appelons à se faire vacciner dans les deux prochains mois".

"On va élargir les heures et les jours d'ouverture"

Olivier Véran a indiqué que "la France connaît à son tour une 5e vague de Covid-19. Le variant Delta est le même mais les conditions hivernales favorisent sa diffusion". Le taux d'incidence est en forte hausse mais il a précisé qu'il n'y avait "aucune fatalité". Selon lui, le pays résiste bien à ce retour de l'épidémie, par rapport à certains de nos voisins européens, notamment grâce à la couverture vaccinale, l'une "des plus fortes au monde".

Sur le plan logistique, en Mayenne, afin d'accueillir celles et ceux qui ont pris rendez-vous pour le rappel vaccinal, il faut maintenant se réorganiser, explique le docteur Franck Martin, responsable du centre de vaccination de Meslay-du-Maine : "On va probablement élargir les heures et les jours d'ouverture. Ici, on est ouvert trois jours par semaine de 14h à 17h, on est à un peu plus de 200 vaccinations par semaine. L'objectif serait d'aller vers une ouverture quotidienne. Tout dépendra de la capacité des professionnels de santé à se dégager du temps sachant qu'en ce moment, nous sommes en pleine période de diverses épidémies hivernales et du coup les plannings sont déjà bien remplis".

Huit centres de vaccination sont en service dans notre département : Laval, Mayenne, Château-Gontier, Ernée, Craon, Villaines-la-Juhel, Meslay-du-Maine et Evron.