En Mayenne, les employeurs font des efforts pour améliorer la santé auditive de leurs collaborateurs

C'est la journée nationale de l'audition ce jeudi 9 mars. En France, près de 70% des plus de 50 ans sont atteints par la la presbyacousie, c'est-à-dire la surdité due au vieillissement, une surdité qui est souvent liée à l'activité professionnelle.

C'est encore plus vrai pour les ouvriers même si leur situation s'améliore en Mayenne observe Norbert Montembault, audioprothésiste à Laval et Mayenne pour le laboratoire Audilab : "Dans notre département, il y a des industries qui pourraient conduire à des surdités professionnelles. Les chefs d'entreprise se préoccupent vraiment de ce problème en prenant les précautions nécessaires et en plus, on a beaucoup progressé sur la question de la protection des salariés". Ce professionnel de la santé auditive conseille aussi de ne pas écouter notamment de la musique au casque pendant plus de 30 minutes pour éviter la dégradation de l'audition. Comme sur la route, pensez à faire une pause !

Par ailleurs, les plus jeunes ne sont pas épargnés par les troubles de l'audition. Une étude réalisée pour l’Association Journée Nationale de l’Audition (JNA) révèle que "1,3 million d’enfants de moins de 10 ans ont déjà consulté un médecin ORL pour des acouphènes et pour près de 660.000 enfants, une perte auditive moyenne à sévère a été diagnostiquée".