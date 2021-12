En Mayenne, les Etats Généraux de la Santé reportés à cause de la crise sanitaire

Face à l'effondrement du système de santé en Mayenne, Olivier Richefou, le président du Département, souhaitait organiser le plus vite possible des États Généraux de la Santé. Le lancement était prévu le 16 décembre. C'est finalement repoussé de plusieurs semaines à cause de l'épidémie de Covid-19.