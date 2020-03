En Mayenne, les habitants plutôt favorables à la prolongation du confinement

Se dirige-ton vers des mesures plus stricts ? Qu'en pensent les habitants en Mayenne, confinés chez eux depuis mardi dernier ? Reportage de Farida Nouar et Eric Audra.

Le comité scientifique doit se réunir et prendre une décision dans les heures qui viennent sur une éventuelle prolongation du confinement, avec peut-être des mesures encore plus stricts.

Les rues du centre-ville de Laval sont désertes. Quelques habitants vont rapidement chercher du pain à la boulangerie. Un jeune homme est d'accord avec une prolongation explique-t-il au micro de France Info et France Bleu : "chez nous, le confinement est plutôt respecté, ça se passe bien. Mais dans les grandes villes, je n'en suis pas sûr. Donc, il faut le prolonger".

Comment occupe-t-il le temps ? N'est-ce-pas parfois long, très long ? "Je fais un peu de sport, on a acheté des jeux de société, on verra bien ce qui va être décidé" poursuit-il.

Plus loin, nous rencontrons Anne-Gaëlle qui sort quelques minutes pour que son fils prenne l'air et se dégourdisse les jambes. Cette maman est d'accord avec une prolongation même si elle émet quelques réserves : "oui pour la santé de tous. Après, il faut aussi que les règles soient cohérentes, notamment pour les gens qui bossent. Le gouvernement a parfois des discours incohérents, avec un ministre de la Santé qui dit nous demande de rester à la maison et une ministre du Travail qui dit qu'il faut aller au boulot".

Un retraité met, lui, en avant le "bon sens paysan" en Mayenne : "ici les gens sont disciplinés, on est à la campagne et on a du bon sens. Il faudra peut-être durcir les choses pour arriver au bout de la crise et faire comme en Chine je crois".