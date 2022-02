En Mayenne, les malades du cancer sont accompagnés dans la reprise du sport, pour se "réapproprier son corps"

Le Comité Départemental Olympique et Sportif a lancé un parcours de soins pour accompagner les malades atteints de cancer dans la reprise d'une activité sportive. La Ligue contre le cancer 53 a également mis en place des cours pendant le traitement, pour permettre un rétablissement plus rapide.

Ce vendredi 4 février, c'est la journée de lutte mondiale contre le cancer. En Mayenne, un parcours de soin a été mis en place par le Comité Départemental Olympique et Sportif et le Centre Hospitalier de Laval pour accompagner les malades du cancer en rémission, en faveur de la reprise du sport.

"Le sport, ça rassure"

En effet, une pratique sportive régulière améliore le rétablissement suite à des périodes de sédentarité et de maladie. A la Ligue contre le cancer 53, des cours sont également organisés pour des malades en cours de traitement. "Quand vous avez un cancer, vous avez peur de votre corps, explique Bernadette Perrot, la présidente de la Ligue contre le Cancer de la Mayenne. Votre corps est un petit peu un ennemi, donc il faut essayer de le réapprivoiser. Le sport permet de réapproprier son corps, et d'avoir une meilleure image de ce corps. Le sport, ça permet de voir qu'on est capable de faire de choses avec lui, et donc ça rassure. "

Une reprise en douceur

Mais attention, pour Bernadette Perrot, la reprise d'une activité sportive ne doit pas se faire n'importe comment. "Il faut pas être dans la performance, il faut se faire du bien, et pas trop se faire de mal, et de ne pas aller au delà de ses possibilités. Et on ne va reprendre les poids qu'on a lâchés juste avant la maladie, il faut reprendre beaucoup plus bas, et puis tout doucement reprendre son niveau d'avant." C'est pour cela que ce parcours de soins a été mis en place. Pour permettre aux malades d'être accompagné et de reprendre le sport tout en se protégeant.