Pas d'inquiétude au centre équestre d'Andouillé face au foyer de rhinopneumonie détecté en Mayenne

Le centre équestre du Roc au Loup à Andouillé compte 60 chevaux et poneys.

Un foyer de rhinopneumonie a été détecté en Mayenne début mars selon le RESPE, le réseau d'épidémio-surveillance en pathologie équine. La rhinopneumonie, c'est un virus qui touche les chevaux : des symptômes respiratoires, voire neurologiques, une maladie qui entraîne parfois la mort du cheval.

15 foyers au total sont recensés en France dans le Calvados, la Manche, la Gironde, etc. L'épidémie a commencé après une course en Espagne fin février mais pour le foyer recensé chez nous, il n'y a pas de lien avec ce concours. Il concerne un seul cheval de loisirs selon la Préfecture de la Mayenne.

Au 9 mars, 15 foyers de rhinopneumonie sont recensés en France dont un en Mayenne. - Capture écran - RESPE

Cette épidémie, en cette mi-mars, n'inquiète pas le centre équestre du Roc au Loup à Andouillé. Ici, les cours d'équitation se poursuivent malgré l'épidémie de Covid-19 avec tout un protocole sanitaire à respecter. Des mesures qui aident finalement à lutter aussi contre la rhinopneumonie.

"Les cavaliers ont déjà des règles sanitaires très strictes, ils doivent laver leurs affaires, les brosses, les vêtements donc cela évite trop de contagion, et on accueille uniquement nos cavaliers. Il n'y a plus de public extérieur, ça limite aussi", décrit Marie-Anne Lefort, la gérante de ce centre équestre.

Plus de compétition équestre depuis début mars

Les 60 chevaux ont 150 hectares rien que pour eux. Ils vivent dans les champs, pas dans des box. Cela évite la promiscuité, les contacts avec les humains.

En plus, à cause de cette épidémie de rhinopneumonie, la Fédération Française d'équitation a mis toutes les compétitions sur pause depuis début mars et jusqu'à fin mars.

C'est calme, les propriétaires sont heureux et les chevaux en vacances", la gérante

Par précaution, Marie-Anne Lefort va quand même vérifier tous les jours que ses chevaux vont bien. "On regarde s'ils mouchent, s'ils toussent, s'ils semblent abattus et dans ce cas-là, il y a prise de température", explique-t-elle.

Elle a fait le choix de ne pas les vacciner contre la rhinopneumonie. D'abord parce que le vaccin n'est pas assez efficace selon elle et puis aussi, pour une question de prix. Un vaccin, c'est plus de 30 euros donc pour 60 bêtes, c'est au moins 1.800 euros.

Au niveau national, le RESPE tient une nouvelle réunion de crise ce lundi 15 mars.