En Mayenne, port du masque désormais obligatoire à Meslay-du-Maine, "si c'est nécessaire, on le fera"

Le port du masque est étendu en Mayenne. Il est désormais obligatoire sur tous les marchés du département. Obligatoire aussi dans les lieux fréquentés comme les parcs, les jardins, les plans d'eau, et les arrêts de bus. Il faudra le porter également autour des établissements scolaires, des crèches, des gares ferroviaires et routières, dans un rayon de 50 mètres.

Port du masque obligatoire dans 137 communes mayennaises

Et puis il est obligatoire dans les rues de 68 nouvelles communes à partir de ce lundi 12 octobre, dans l'ensemble de l'agglomération de Laval, de Mayenne, du Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne et de Craon, dans les villes d’Ernée, d’Evron et de Meslay-du-Maine, "j'espère que ça va casser les chaînes de transmission du virus et qu'enfin nous ayons des jours meilleurs. On voit bien que cette mesure a permis d'éviter de protéger la population. Chez nous, beaucoup de gens se croisent dans le centre et c'est donc logique que ce soit obligatoire" souligne le maire de la petite ville Christian Boulay.

"Nous sommes habitués à vivre avec et si c'est nécessaire on le fera. J'ai confiance aux pouvoirs publics. On dit à tout le monde de mettre le masque. C'est forcément un peu contraignant, on n'a pas vraiment le choix", voilà quelques réactions confiées à France Bleu Mayenne par les habitants de Meslay-du-Maine

Autre restriction annoncée : l'interdiction des fêtes privées, familiales dans certains établissements recevant du public (ERP). 30 personnes maximum autorisées dans les salles des fêtes, de spectacle et de réunions par exemple. Dans la sphère privée, la Préfecture appelle aussi à limiter les rassemblements, les soirées entre amis.

Cette nouvelle batterie de nouvelles mesures épargne donc pour l'instant les événements sportifs et culturels mais aussi les restaurants et les bars.