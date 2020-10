En Mayenne, trois jours d'attente pour obtenir le résultat de son dépistage à la Covid-19

Alors que les résultats des tests à la Covid-19 étaient communiqués en 24 ou 36 heures la semaine dernière, les délais de publications sont rallongés à cause de problèmes techniques et de l'afflux de patients dans les centres de dépistage de la Mayenne. Explications.

La CPAM de la Mayenne le confirme ce lundi : il y a eu quelques difficultés techniques au niveau du système d’information national du dépistage du Covid-19 (SIDEP), et un bug avec ameli.fr, le site de l'assurance maladie en ligne. Pour Rémy Besson, le président de la protection civile de la Mayenne, il faut de toute façon s'attendre à un peu plus patienter dans les prochaines semaines, pour connaître le résultat de son dépistage. Les laboratoires sont de plus en plus débordés et les files d'attente s'allongent devant les centres de dépistage.

"On est actuellement sur un délai de 72 heures, sachant que nous avons toujours nos publics prioritaires : les personnes symptomatiques, les cas contacts qui doivent se faire dépister sept jours après la rencontre avec le cas contact et non pas immédiatement, et bien sûr le personnel soignant" explique t-il. Une quinzaine de bénévoles est actuellement sur le terrain en Mayenne pour répondre à des missions en relation avec la Covid-19.

Pierre, un étudiant lavallois de 18 ans a passé son week-end à attendre les résultats de son test, effectué jeudi midi. L'attente a été longue aussi pour sa famille. "Mon entourage a eu le résultat au bout d'un jour. Mes proches ne comprenaient pas pourquoi ça tardait pour moi. C'est pour ça que j'ai appelé la CPAM, afin de vérifier qu'elle avait la bonne adresse mail" raconte le jeune homme.

En ordre de bataille

Face à l'augmentation du nombre de Mayennais contaminés, quelques protocoles vont être aussi ajustés par la Protection Civile dans les prochaines semaines, comme la cellule d'appui à l'isolement. "Lorsque la CPAM appelle les patients positifs au coronavirus, ils ont à répondre à un questionnaire sur leur condition d'isolement dans leur domicile. En fonction des difficultés soulevées on leur communique le contact de la Préfecture pour ce service. Il peut y avoir alors, la mise en place de services d'aides comme le portage de course, de médicaments. Cela peut être aussi un appel journalier ou tous les deux jours pour prendre des nouvelles" termine Rémy Besson.

Pour connaître les lieux et les horaires des centres de dépistage de la Mayenne, cliquez ici.