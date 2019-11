En Mayenne, un an après : 36.000 patients optent pour le dossier médical partagé

Département Mayenne, France

Qu'il sera loin le temps, dans quelques années, du bon vieux carnet de santé papier. Celui-ci résiste encore dans les usages mais de plus en plus de Français choisissent désormais le DMP, Dossier Médical Partagé. En Mayenne, d'après la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, 36.000 habitants en ont déjà ouvert un. Ils sont huit millions dans l'Hexagone.

Ce nouvel outil numérique a été lancé il y a un an dans le département. 87 pharmacies (sur 88) permettent d’ouvrir un DMP, et 84% des médecins généralistes et spécialistes sont équipés d’un logiciel compatible. Ils peuvent l’alimenter via leur logiciel ou depuis le site dmp.fr. Pour rappel, ce dossier est extrêmement sécurisé. Son propriétaire reçoit un code à usage unique par mail ou par sms. Seuls les professionnels de santé, la CPAM et le patient peuvent le remplir.

Si vous souhaitez opter pour le DMP, il suffit de se connecter sur www.dmp.fr, ou d'en parler à votre pharmacien par exemple.