En Mayenne, une commerçante antivax se résigne à faire sa première dose contre la Covid-19

Ils sont encore 5,1 millions en France à ne pas être vaccinés contre la Covid-19 d'après le ministère de la Santé. Des citoyens dans le collimateur du gouvernement et du Président de la République, surtout depuis sa sortie dans le journal Le Parisien ce mercredi. Emmanuel Macron a déclaré : "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder". Des propos qui choquent une partie de ses adversaires politiques et une partie des Français. Est-ce le cas alors des antivax aussi en Mayenne ?

Pas forcément explique cette commerçante non-vaccinée de notre département qui a accepté de témoigner anonymement sur France Bleu Mayenne. "Je n'ai plus envie de réagir en fait. _Macron dit bien ce qu'il veut_. Quand il a annoncé l'instauration du pass sanitaire au mois d'août de l'année dernière, au début il y a eu la colère parmi nous les antivax envers l'État. Je n'ai pas envie de vivre avec de la colère. Et puis il y a des choses plus graves dans la vie que de ne pas aller au cinéma ou au restaurant" déclare la Mayennaise.

"Elle n'en est pas morte non plus..."

Dans les hôpitaux, d'après la Dress (la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) la majorité des patients en réanimation sont des non-vaccinés. Mais quand on expose cet argument à cette commerçante de la Mayenne qui n'a toujours pas fait sa 1ère dose, voici sa réponse. "C'est peut-être rude ce que je vais dire, mais quand on est déjà fragile, on peut attraper d'autre chose comme la grippe ou des maladies graves. Donc là le Covid... Moi je connais des gens autour de moi qui ont été hospitalisés. _Ma meilleure amie a passé trois semaines à l'hôpital. Elle a mon âge, une jeune en bonne santé_. Et bien ça a été difficile pendant trois semaines, mais bon, elle n’en est pas morte non plus. Pour moi le Covid, la grippe ou autre, je mets ça sur la même échelle" explique-t-elle.

Cette commerçante s'est résignée à finalement prendre un rendez-vous pour recevoir son vaccin dans quelques jours afin de "garder mon boulot. Je me dis que j'aurais résisté le plus longtemps possible".