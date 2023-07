En Mayenne, une mère de famille apporte aide et soutien aux femmes en désir d'enfant

À la base, Capucine L'Houtellier travaillait dans le milieu de la réalité virtuelle. Elle a démissionné pour se lancer dans la réflexologie, car ça l'a beaucoup aidée dans sa vie personnelle.

Aider les femmes en désir d'enfants

Capucine L'Houtellier a eu beaucoup de mal à tomber enceinte. La jeune femme a eu un long parcours en procréation médicalement assistée (PMA). Entre les rendez-vous médicaux à Rennes, les faux espoirs et le stress que tout cela engendre, elle a trouvé refuge dans la médecine douce : "Je ne connaissais pas la réflexologie lorsque j'étais en désir d'enfant. J'ai essayé l'acupuncture qui m'a beaucoup aidée et c'est la raison pour laquelle je me suis finalement orientée vers la réflexologie pour apporter une aide à ces femmes et les accompagner dans ce parcours."

Aujourd'hui maman de deux petites filles, Capucine L'Houtellier s'est désormais donnée la mission d'aider celles qui étaient dans son cas il y a quelques années. "On peut travailler sur tous les problèmes d'infertilité et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur grâce à mon parcours personnel. Ça peut aider les personnes en désir d'enfant. Hommes comme femmes et effectivement les femmes pour travailler sur le système hormonal, mais aussi les accompagner dans le lâcher prise. Ce qu'elles nous disent beaucoup, c'est que le parcours médical est vraiment un parcours qui est lourd. La réflexologie, comme d'autres médecines douces, peut apporter cette détente et cette écoute aussi à ces femmes-là. J'en parle en connaissance."

Planche de réflexologie dans le cabinet de Capucine L'Houtellier © Radio France - Océane Zitouni

Un moyen de patienter en attendant son rendez-vous médical

Pour cette jeune femme, la réflexologie est aussi un moyen de soulager des douleurs en attendant de voir un médecin. La Mayenne étant un désert médical, on attend un long moment avant d'avoir un rendez-vous médical. "Ça peut être pour soulager le stress, aider à lever une certaine fatigue. Puis ça peut être pour lever certaines douleurs, des maux de dos ou des maux de tête. On va aller stimuler les zones en conséquence. "

Elle se souvient d'un de ses clients venus justement pour des maux de tête : "On a fait une séance et à l'issue, il n'avait plus mal à la tête et lui m'a dit 'tu vois, je voulais prendre un comprimé en arrivant, je n'en avais pas sur moi, mais là, je n'en ai plus besoin !". Toutefois, même si la réflexologie peut en effet apaiser et soulager bien des maux, la Lavalloise rappelle que ça ne remplace en aucun cas un traitement médical classique. "Ça peut effectivement être totalement une aide en complément pour, par exemple, venir soulager une rage de dents ou une douleur particulière, quand on n'a pas immédiatement un rendez-vous chez le médecin."

Information pratique : Capucine L'Houtellier est joignable au 07.82.28.52.61.