En moins de 24 heures, 120 médecins libéraux d'Indre-et-Loire se sont proposés pour aider à répondre au 15

Les médecins libéraux d'Indre-et-Loire se mobilisent massivement pour venir en aide aux médecins hospitaliers qui répondent aux appels au 15. Suite à un appel de l'ordre départemental des médecins, en une journée, 120 praticiens en activité ou retraités depuis moins de trois ans se sont déclarés candidats pour aller faire de la régulation, autrement dit, du tri dans les types d'urgences à traiter.

Certains jours, en ce moment, le 15 reçoit deux fois plus d'appels que la normale

Comme on s'en doute, en Indre-et-Loire aussi, le 15 reçoit énormément d'appels actuellement. Jusqu'à 1 300 ces derniers jours, c'est à dire environ deux fois plus que la normale. L'équipe a déjà été renforcée pour faire face à cet afflux, mais il y aura donc maintenant chaque jour un médecin libéral supplémentaire, de 8H à minuit, par rotation de quatre heures, pour trier les pathologies et donc accélérer le traitement des urgences.

Environ 200 appels par jour en lien avec le Covid-19

L'objectif, c'est que les appels qui semblent en lien avec le Covid 19, il y en a environ 200 par jour, ne ralentissent pas la prise en charge des infarctus ou des AVC par exemple. Concrètement, après un pré-tri au standard, l'appel est envoyé vers le médecin hospitalier si c'est une urgence absolue, comme un accident de la route, par exemple. En revanche, si ça relève de la médecine de ville, l'appel est basculé vers le médecin libéral.

La candidature de ceux qui avaient déjà fait de la régulation a été privilégiée, mais quelques praticiens suivront une formation de quelques heures rémunérée par l'hopital.