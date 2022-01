Moselle : hôpitaux et écoles face à l'absentéisme des personnels positifs au Covid-19

La Moselle, comme le reste de la France, est particulièrement touchée par la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. Alors que plus de 2 000 personnes sont contaminées chaque jour dans le département, les hôpitaux et les écoles doivent trouver des solutions.

Comme le reste de la société française, les hôpitaux et écoles de Moselle comptent dans leurs rangs des cas positifs de Covid. Le département suit la tendance nationale avec des chiffres en hausse selon le bilan ce mardi de la Préfecture : plus de 2 000 contaminations chaque jour (un record), et un taux d'incidence à 937 cas pour 100 000 habitants. Conséquence : il faut trouver des solutions pour les soignants et enseignants en arrêt maladie.

A l'hôpital, pas encore de déprogrammation majeure

Le CHR Metz-Thionville compte selon ses établissements entre 10 et 23% d'absentéisme dans ses troupes. "Nous ne fonctionnons pas normalement", confie la directrice Marie-Odile Saillard. "Mais nous ne fonctionnons pas normalement depuis le début de l'épidémie", poursuit-elle. A l'heure actuelle, aucun patient atteint par Omicron n'est en réanimation au CHR, la tension maximale se décale donc en médecine générale, là où les patients ont moins besoins de soins lourds. Pas de déprogrammation majeure pour autant, mais la direction n'exclut pas cette piste si la situation continue de se dégrader.

A l'école, pas assez de remplaçants pour combler les trous

Ce début d'année est également marqué par une rentrée scolaire perturbée, là aussi par l'absentéisme. En Moselle, environ 90 classes ont dû rester fermées lors du retour des élèves, à cause d'un enseignant positif sans remplaçant. Le département compte environ 12% de personnel absent, soit environ 450-500 enseignants, pour 432 remplaçants disponibles. "On va donc appeler des étudiants et des retraités pour venir prêter main forte", détaille Olivier Cottet, le directeur de l'inspection académique. Ce dernier précise également que les nouveaux protocoles sont appliqués dans les établissements, et que les personnels s'adaptent tant bien que mal, dans ce contexte qui s'éternise.