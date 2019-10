En moyenne, quatre mois de délai pour un rendez-vous chez l'ophtalmo dans les Landes

Département Landes, France

De 9h à 13h ce samedi matin, à Mont-de-Marsan, le Lion's Club propose des dépistages gratuits des troubles de la vue. Un stand tenu aux côtés de l'école d’infirmières. Une opération annuelle, qui permet de faire le point sur sa vision et de détecter d'éventuelles maladies oculaires. Dans les Landes, il faut attendre en moyenne quatre mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste.

Le conseil départemental de l'ordre des médecins recense 32 ophtalmos en activité, dont 27 libéraux et 5 salariés hospitaliers. Quatre médecins viennent également en plus pour des consultations avancées, en renfort dans des zones sous dotées comme le nord des Landes et la côte sud.

Au total, 36 ophtalmos assurent des consultations. Ramené à population landaise, 405.000 habitants, c'est presque 9 médecins pour 100.000 habitants. Au dessus de la moyenne régionale (8.5) et nationale (8.8). Mais, si l'on regarde dans le détail, ces ophtalmos sont installés autour de pôles médicaux importants : Dax, Mont-de-Marsan et Aire-sur-l'Adour, plus quelques cabinets le long de la côte à Mimizan, Parentis-en-Born, Tarnos ou Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Quatre mois de délais pour un rendez-vous dans les Landes, ça reste problématique, on peut parler d'une pénurie reconnaît le conseil de l'ordre des médecins. Mais, ce pourrait être beaucoup plus long s'il n'y avait pas les orthoptistes. Ils ne sont pas des médecins, mais peuvent prescrire des lunettes, mesurer l'acuité visuelle et le cas échéant renvoyer vers un ophtalmo. Ce qui fluidifie forcément l'accès aux soins.