En Nord-Isère, des hôpitaux touchés par la solidarité

Car il s'agit d'exemples qui mettent un peu de baume au cœur face à l'épidémie grandissante de coronavirus, on ne va pas se priver de les mettre en avant. Ce week-end, le groupement hospitalier du nord-Dauphiné, qui regroupe les hôpitaux de Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Morestel et Pont-de-Beauvoisin, lançait un appel pour trouver des masques et certains ingrédients pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Le GHND demandait aussi aux personnels soignants qui seraient libres de se manifester pour renforcer ses équipes.

De nombreux dons reçus et 18 soignants disponibles pour des renforts

Ce mardi, nous avons voulu savoir ce que ces appels ont donné. Le service communication nous précise que le GHND a reçu "de nombreux dons de particuliers, de collectivités et institutions (mairie de Bourgoin-Jallieu, collège à Villefontaine...) d'associations (ex : Un puits, un jardin...) et d'entreprises (Vicat, les Galeries Lafayette, Cherry-Rocher, Saint-Gobain....)"

Le GHND explique avoir vu beaucoup de dons déposés rapidement sans avoir pu prendre les coordonnées des uns et des autres, mais il les remercie. "Pour fabriquer du gel, la société Bigallet devrait être en mesure de nous livrer les premiers flacons pour la fin de la semaine." Le GHND cherche toujours d'autres flacons de gel.Et l'appel reste valable pour les masques "qui ont une durée de vie de 4 heures."

Concernant l'appel à renfort, lancé à destination de kinés, infirmiers, médecins, jeunes retraités ou actifs, à la date d'hier, 18 personnes s'étaient manifestées.