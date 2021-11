En Normandie, l'association pour la bientraitance obstétricale souffle sa première bougie

L'association pour la bientraitance obstétricale souffle sa première bougie. Depuis plus d'un an, elle accompagne les projets de naissance des parents.

L'association pour la bientraitance obstétricale aide depuis un an les parents dans leur projet de naissance (photo d'illustration)

Depuis plus d'un an, l'association pour la bientraitance obstétricale propose aux familles des projets de naissance. "C'est un site internet. Il y a une cinquantaine de questions où les parents peuvent découvrir tout ce qui peut se dérouler pendant la grossesse, l'accouchement avec le bébé", explique Célia Levavasseur à France Bleu Normandie. Elle est pédiatre au centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan et présidente de l'association pour la bientraitance obstétricale.

Les femmes actrices de leur grossesse

"L'accompagnant ou accompagnante doit être le garant du projet de naissance de la femme", ajoute Célia Levavasseur. Ces recommandations "si elles sont discutées en amont sont suivies", assure la pédiatre. "Les soignants de maternité sont des soignants qui veulent prendre soin des femmes et des bébés".

Depuis plus d'un an, l'association a accompagné 9.000 projets de naissance.