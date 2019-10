En Occitanie on fume plus qu'ailleurs

Occitanie, France

Pour la 4ème année consécutive le Mois sans tabac est organisé dans toute la France du 1er au 30 novembre 2019. Les fumeurs qui souhaitent s'arrêter peuvent s'inscrire sur le site tabac-info-service.fr afin de bénéficier d'un accompagnement. L'an dernier près de 250 000 personnes y ont participé dont 23 000 dans notre région Occitanie, 5200 dans l'Hérault. L'opération commence à porter ses fruits selon l'ARS (Agence Régionale de Santé ) qui constate une baisse de 1,6 millions du nombre de fumeurs quotidiens en France au cours des deux dernières années. Rappelons que le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année, c'est la première cause de mortalité évitable.

Le tabac fait 75 000 morts par an en France

Forte proportion de fumeurs quotidiens en Occitanie

Le tabac tue en moyenne 5300 hommes et 2600 femmes chaque année en Occitanie, région ou l'on fume plus que la moyenne nationale parce qu'il y a plus de pauvreté et de chômage, la proximité de l’Espagne et d’Andorre ou les prix sont plus bas et un climat favorable (on fume plus sous le soleil). En Occitanie 30,3% des 15-75 ans fument quotidiennement contre 25,4% au niveau national. La région Occitanie se situe au 3ème rang derrière la région PACA et Hauts de France.

56% des fumeurs français souhaitent arrêter. Cette opération est une opportunité, "elle dure un mois car 1 mois sans fumer c'est 5 fois plus de chance d'arrêter" explique Anne Stoebner tabacologue.

Le sevrage pris en charge par la sécurité sociale

Pendant un mois, vous serez accompagnés par des professionnels qui vous inciteront sans doute a recourir aux substituts nicotiniques (patchs, gommes, pastilles, comprimés) qui depuis cette année (1er janvier 2019), sur prescription d'un médecin, sont remboursés à 65 % par la sécurité sociale sans limitation de durée ou de quantité. En général la mutuelle couvre le reste à charge. Ces substituts nicotiniques augmentent vos chances de réussir de 50 à 70 %.

L'an dernier 5200 personnes s’étaient inscrites dans l’Hérault. Outre le site tabac-info-service.fr, vous pouvez aussi appeler le 39 89 ou vous rendre au Village " Mois sans tabac" les 25 et 26 octobre de 10h à 18h30 au Bassin Jacques Cœur à Montpellier.