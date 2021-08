En Occitanie, la "4e vague" du covid semble doucement s'éloigner, mais la pression hospitalière reste forte

Un espoir en Occitanie sur le front du covid : l'Agence régionale de santé explique qu'elle commence à voir une amélioration réelle de la situation sanitaire. "Nous avons frôlé une situation difficile mais nous avons réussi à y faire face", indique Pierre Ricordeau, le directeur général.

Taux d'incidence encore très élevé, mais en baisse

"Nous avons connu une 4e vague d'une puissance exceptionnelle", assure Pierre Ricordeau. Mais depuis quinze jours, la situation s'améliore, probablement grâce à une prise de conscience des populations, à plus de respect des gestes barrières et à la vaccination. En Occitanie, nous sommes en dessous de 320 cas positifs pendant 7 jours pour 100.000 habitants pour l'ensemble de la région, "c'est une baisse d'environ 70 points". Pour la première fois, ce taux d'incidence est en baisse dans tous les départements de notre région. "Mais on reste au-delà de six fois le seuil d'alerte (et même huit fois dans l'Hérault et le Gard) et nous ne sommes pas sortis de la 4e vague", prévient Pierre Ricordeau. Il y a encore un taux d'incidence de 600 pour les 20- 30 ans.

En réanimation, le taux d'occupation des places est de 90% et 44% des places occupées sont liées au covid. Mais là aussi, les chiffres sont en baisse. Il y avait eu jusqu'à 200 hospitalisations par semaines, et cela redescend à 175 la semaine dernière. "Il y a quand même une forte pression, difficile à tenir car cela se produit en plein été, au moment où des soignants sont en congés", indique Pierre Ricordeau. Pour l'instant, le système de soins tient, notamment grâce à la mobilisation des personnels et aux 16 évacuations sanitaires dans l'été, vers d'autres régions ; mais aussi grâce à des déprogrammations d'opérations hors covid.

Un été "exceptionnel" sur la vaccination

Pierre Ricordeau note un été "exceptionnel" concernant la vaccination. "On est à 7,5 millions de première dose administrées, contre 4,8 millions au 30 juin. Parmi les plus de 12 ans, 80% ont reçu une première injection", souligne-t-il. Plus de 250.000 adolescents sont déjà vaccinés complètement, soient près de 40%. Pour la rentrée, l'ARS promet 600.000 doses de vaccins mobilisées.

Il y a cependant une petite baisse du nombre d'injections par semaine et il reste 30 à 40.000 personnes de plus de 65 ans non vaccinées. Pierre Ricordeau souligne que la grande majorité des personnes hospitalisées en réanimation ne sont pas vaccinées, quant aux personnes vaccinées et hospitalisées "il s'agit souvent de personnes immuno-déprimées".

L'ARS demande à la population de continuer à respecter les gestes barrières, mais invite aussi à se rapprocher de son médecin traitant ou d'un professionnel de santé s'il y a des interrogations sur le vaccin.