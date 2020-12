En Occitanie, les EHPAD se préparent à l'arrivée du vaccin anti Covid-19

Dans les EHPAD, ce n'est pas si simple de mettre en place une telle logistique de vaccination en finalement si peu de temps. Didier Carles est le directeur de l'EHPAD Saint-Jacques à Grenade, en Haute-Garonne, au Nord Ouest de Toulouse et secrétaire national de l'Association des Directeurs au service des Personnes Âgées. Il sait déjà que les conditions d'un début de vaccination ne seront pas réunies dimanche.

La précipitation rend les gens sceptiques, voire défiants - Didier Carles, secrétaire national de l'Association des Directeurs au service des Personnes Âgées

Il envisage, dans son établissement, de tout mettre en place pour la mi-janvier. "Nous manquons d'éléments d'information pour les personnes âgées mais aussi pour nos établissements. Notre médecin coordinateur ne sait pas répondre, par exemple, sur la contagiosité éventuelle des résidents qui auront été vaccinés. Si nous ne voulons pas louper ce moment, il faut le faire convenablement. La précipitation rend les gens sceptiques, voire défiants."

Des établissements pilotes dès dimanche

Certains EHPAD en France seront peut-être pilotes dimanche pour administrer les premiers vaccins si la Haute Autorité de Santé donne son feu vert ce jeudi 24 décembre. Mais, les directeurs insistent sur le fait que le contexte dans lequel le vaccin est d'autant plus tendu que pendant les fêtes, ils ont surtout travaillé à permettre aux résidents de rejoindre leurs familles et les personnels eux aussi prennent des congés et ne seront pas forcément en nombre suffisant pour lancer le début de la campagne de vaccination

Hélène Villars, gériatre au CHU de Toulouse, fait partie de celles et ceux qui travaillent à l'arrivée du vaccin auprès des patients en USLD (Unité de soins Longue Durée) à l'hôpital mais aussi dans les EHPAD. Elle aussi affirme qu'il y a un double enjeu dans cette vaccination : la confiance des personnes âgées et leur consentement ou celui de leurs proches.