Le confinement a permis à Atmo Occitanie, organe qui mesure la pollution de l'air dans la région, de détecter une baisse sensible du taux de dioxyde d'azote, mais pas celui des particules fines.

En Occitanie, nous respirons un air plus sain grâce au confinement

L'air que nous respirons en 2020 est de meilleure qualité que les années précédentes. C'est l'un des rares points positifs de cette crise sanitaire et économique causée par la COVID-19. Le dioxyde d'azote a notamment chuté de manière spectaculaire depuis mars.

Le dioxyde d'azote chute

Le dioxyde d'azote en forte baisse en Occitanie pendant le confinement. - Atmo

C'est à Toulouse que la chute du dioxyde d'azote est la plus importante, moins 57%. Le dioxyde d'azote un polluant causé par le chauffage individuel, mais aussi par le trafic routier.

"Nous n'avions jamais observé des concentrations aussi basses, explique Dominique Tilak, la directrice d'Atmo Occitanie. Et quatre mois après le déconfinement, on voit que l'on reste sur des semaines moyennes où la concentration de dioxyde d'azote est inférieure à ce que l'on observait précédemment."

Le taux de dioxyde d'azote à Toulouse, avant, pendant et après le confinement - Atmo

Cependant comme on peut l'observer (ci-dessus), le taux de dioxyde d'azote mesuré lors du déconfinement dépasse certains jours de nouveau les courbes des années précédentes. Pour maintenir la courbe basse, il faut "faire du vélo, continuer à marcher à pied, privilégier des véhicules non polluants", affirme la directrice d'Atmo Occitanie.

Le trafic, principal responsable de la pollution de l'air

Car c'est le trafic qui est le principal responsable de la pollution de l'air, représentée par le dioxyde d'azote, l'ozone et les particules fines. Même si le taux de ces dernières n'a pas baissé pendant la pause forcée liée à la crise sanitaire. À cause d'autres sources émettrices de particules fines explique Dominique Tilak : "Nous avons des poussières de désert qu'on a pu observer, mais aussi des particules secondaires qui sont de la formation de particules provenant de sulfates et nitrates d'ammonium que l'on épand en tant que fertilisants, qui ont pu être observés à la fin du mois de mars, avril."

Les conditions météorologiques ont aussi pu jouer un rôle dans la mesure (compliquée) des particules fines en Occitanie.

Enfin pour ce qui est de l'ozone, Atmo Occitanie a relevé "des taux 2020 très inférieurs à la normale".