En Pays de la Loire, un programme innovant pour remédier à la dénutrition des personnes âgées

Souvent remarquée. Rarement prise en charge. La dénutrition touche, selon plusieurs études, entre 4% et 10% des personnes âgées vivant à leur domicile, 20% à 30% des résidents des EHPAD et environ la moitié des séniors hospitalisés. Le piège est souvent de considérer que l'amaigrissement va de pair avec le grand âge, prévient le docteur Adam Jirka. “Lorsque le corps vieillit, les changements sont nombreux : la peau gagne en élasticité, les globules blancs sont moins nombreux. Mais la perte de poids ne fait pas partie du vieillissement”, avertit le médecin nutritionniste de l’hôpital de Nantes. “Par conséquent, c’est un signe grave qui indique une possible dénutrition”, ajoute-t-il.



Une appli pour faciliter le diagnostic

Pour aider au repérage de cette dénutrition chez les personnes âgées vivant chez elles, une application pour téléphones portables (baptisée D-Nut) a été testée pendant neuf mois en Sarthe et en Mayenne. L’outil, développé par l’Union régionale des infirmiers libéraux, consiste en un questionnaire permettant d’établir “un diagnostic rapide et précoce”, résume Marine Reinteau, chargée de mission à la Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en Nutrition (SRAE). Sont passés au crible, par exemple, le poids, l’indice de masse corporelle, le niveau de fatigue et d’appétit. Cet état des lieux précis est adressé par messagerie sécurisée au médecin traitant de la personne âgée, grâce à un fichier généré automatiquement par l’application mobile. Compte tenu des retours positifs des professionnels qui l’ont testé, ce nouvel outil sera mis à disposition des infirmiers libéraux volontaires de l’ensemble de la Région Pays de la Loire courant 2021.

Les infirmières en première ligne

L’expérience montre en effet que les infirmiers qui interviennent régulièrement au domicile des personnes âgées pour des soins sont les mieux à même d’établir un diagnostic sur leur possible dénutrition. “On voit ce qu’il y a dans le frigo, ce qui a été jeté à la poubelle, la quantité des repas”, témoigne Stéphanie Villain, infirmière depuis une quinzaine d’années dans le Sud Sarthe. L’application mobile D-Nut vient compléter les observations et le ressenti de ces professionnels intervenant auprès des seniors. “Elle permet, avec quelques questions simples et fiables, de valider ou d’écarter nos hypothèses”, explique Stéphanie Villain "Elle offre un repérage et nous aide à faire le lien avec le médecin traitant”, résume l'infirmière sarthoise.



Un programme d’accompagnement pionnier en France

Ainsi informé, le praticien pourra ensuite mettre en place un programme d’accompagnement de la personne âgée dénutrie pour quatre à six mois. Là aussi, il s’agit d’une expérimentation, la toute première en France. Validée et financée par le Ministère de la Santé et l’Assurance maladie pour une durée de trois ans, elle s’appliquera à partir du second semestre 2021 à l’ensemble de la région Pays de la Loire. Concrètement, les médecins alertés par les infirmiers pourront prescrire une double prise en charge. D’une part par une diététicienne et d’autre part par un animateur en sport adapté (ou kinésithérapeute). La première interviendra au domicile de la personne âgée pour “évaluer son appétit, la qualité et la quantité de ses repas et faire en sorte qu’elle améliore son apport en protéines qui, souvent fait défaut", explique Marine Reinteau, chargée de mission à la Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en Nutrition (SRAE). "La personne dénutrie doit manger davantage de viande, d’œufs et de poisson”, ajoute-t-elle.

Stopper la spirale infernale de la dénutrition

L’animateur en sport adapté viendra, lui, stimuler la personne âgée pour qu’elle effectue un minimum d’activité physique. “Il faut stopper la spirale infernale de la dénutrition”, résume l’infirmière sarthoise Stéphanie Villain. De fait, “la dénutrition, qui entraîne une perte de la masse musculaire, aggrave la fragilité et entraîne souvent des chutes, des fractures et une perte d’autonomie. Elle peut aussi renforcer une maladie déjà existante”, explique le docteur Adam Jirka, médecin nutritionniste à l’hôpital de Nantes. “Le risque est le cercle vicieux vers l’état grabataire”, ajoute Marine Reinteau. Alors que la population française vieillit, l’ingénieur en nutrition insiste : “l’enjeu de santé publique est important”.