En Pays-de-la-Loire "une cinquième vague intense" selon le directeur de l'ARS

C'est de tradition le jeudi fin d'après-midi. Les responsables de l'Agence régionale de santé en Pays-de-la-Loire font, face à la presse, le bilan de l'épidémie de coronavirus. Et la séance de ce jeudi 25 novembre était attendue puisqu'elle intervenait quelques heures après l'allocution du ministre de la santé, dans un contexte de progression du virus.

"La même contagiosité que la varicelle " - ARS Pays de la Loire

Les Pays-de-la-Loire n'y échappent pas avec un taux d'incidence, comprenez le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, de 203 pour 100.000. C'est 212 au plan national. En Loire-Atlantique, on passe de 130 à 204 en une semaine. De 124 à 207 en Vendée. "Le variant Delta a la même contagiosité que la varicelle", ont insisté les responsables de l'ARS avançant le chiffre de 16.000 contaminations par jour au plan national. "On est face à une cinquième vague intense", selon le directeur général de l'ARS Pays-de-la-Loire, Jean-Jacques Coiplet.

Concernant les hospitalisations, c'est aussi à la hausse, avec pour la région 384 personnes dans les services, soit 43 de plus que la semaine passée. Dans les services de réanimation, on passe de 15 à 16 personnes en Loire-Atlantique en une semaine. De 10 à 14 en Vendée. Dans la région, le nombre de prise en charge Covid représente 40% des lits de réanimation quand le seuil d'alerte est fixé à 60%.

Quelque 2.4 millions de personnes à vacciner d'ici fin janvier dans la région

La dose de rappel contre le coronavirus, ouverte désormais aux 18-65 ans dès ce samedi et non plus aux plus de 65 ans, représente 2.4 millions de personnes à vacciner d'ici fin janvier en Pays-de-la-Loire selon l'ARS.

Forcément, les pharmaciens, médecins et infirmiers dits de ville vont avoir un rôle à jouer quand l'ARS compte aussi sur les collectivités pour élargir les horaires des centres existants, voire rouvrir certains qui avaient fermé. A Nantes, La Roche-sur-Yon ou encore Les Sables-d'Olonne, par exemple, des élargissements ont été actés dans la journée. A La Baule et Pontchâteau, la réouverture prochaine des centres est annoncée.

La Loire-Atlantique face à 15 clusters

On dénombre 41 clusters cette semaine en Pays-de-la-Loire, contre 28 la semaine passée. La Loire-Atlantique est le département le plus impacté avec 15 clusters. La différence avec il y a quelques semaines, c'est que ce n'est pas forcément que des publics âgés, mais toutes tranches d'âges : ainsi, on dénombre 7 en entreprises en Loire-Atlantique, par exemple. Une mairie est concernée "dans le sud de l'agglo nantaise" dixit l'ARS, qui n'a pas précisé le nom de la commune.

Concernant les classes fermées, il y en a 426 dans toutes la région dont 126 en Loire-Atlantique et 73 en Vendée. La semaine prochaine, le protocole va changer : il n'y aura plus de fermeture de classe dans les écoles primaires dès le premier cas de Covid."Dès la semaine prochaine, lorsqu'un élève est testé positif, tous les élèves de la classe sont testés à leur tour et seuls les camarades testés positifs restent à la maison", a indiqué le ministre de l'Education nationale.

Les marchés de Noël vont devoir revoir leur copie

Le cas des marchés de Noël a été évoqué avec l'idée de regrouper les chalets alimentaires et de les séparer des non alimentaires. Les collectivités vont devoir se réorganiser. Quant au pass sanitaire obligatoire pour ces marchés de Noël alimentaires, le préfet de Région disait ce jeudi soir attendre le décret du gouvernement, censé être publié ce vendredi.