En Picardie, le dépistage et suivi des malades du Sida toujours impactés par le coronavirus

C'est un autre virus qui est passé au second plan avec la crise sanitaire : 4.856 cas de VIH ont été détectés en France en 2020. Un chiffre en baisse par rapport à 2019, car les dépistages réalisés ont été moins nombreux. Un constat partagé en Picardie, bien que la situation revienne doucement à la normale ces derniers mois.

Impact sur le dépistage

L'hôpital d'Amiens voit de nouveau les personnes à risques se faire dépister dernièrement, et reprendre leur suivi médical, alors que "certains ne venaient plus l'an dernier avec la crise sanitaire", explique Jean-Philippe Lanoix, chef du service maladies infectieuses. Point rassurant : le niveau de dépistage est revenu à celui de 2019. Ce n'est pas le cas en revanche du côté de l'association Aides, qui fonctionne essentiellement avec des opérations mobiles et éphémères, toujours restreintes au vu du contexte sanitaire.

"En 2019, on faisait 350 tests VIH en Picardie, indique Jimmy Lambec, délégué de Aides à Amiens. _Sur 2021, on en a fait une centaine à peine_." Il voit doucement revenir du monde pour se faire dépister à la permanence organisée chaque semaine. L'inquiétude porte surtout sur les personnes qui ne se considèrent pas à risque. Sur les 42 nouveaux cas de séropositivité détectés en Picardie l'an dernier, "10 l'ont été tardivement, à un stade Sida, déplore Jean-Philippe Lanoix. Ce sont plutôt des gens plus âgés, qui refont leur vie ou vont voir ailleurs après un divorce, et n'ont pas le réflexe de se protéger ou se faire dépister."

Suivi compliqué

C'est aussi le suivi des malades et leur accompagnement qui a pâti de la crise sanitaire, explique le responsable local d'Aides : "ce qui pêche toujours, c'est les actions à l'extérieur difficiles à faire, avec les mesures sanitaires et le retour du coronavirus." L'association a du mal à organiser de nouveau des réunions et accueils collectifs avec l'arrivée de la 5ème vague de Covid-19, alors qu'elle commençait tout juste à envisager une reprise des activités. "Le collectif compte beaucoup pour que la personne réalise qu'elle n'est pas seule, avoir des billes pour savoir comment vivre avec le VIH ou comment l'annoncer à ses proches, explique Jimmy Lambec. _Cet isolement s'est accru avec la crise sanitaire_."

Du côté de l'hôpital, _"_certains malades ont arrêté de venir par peur du coronavirus et d'attraper quelque chose à l'hôpital, explique le docteur Jean-Philippe Lanoix. Certains sont revenus depuis, mais d'autres sont toujours réticents." Récemment, c'est surtout pour ceux qui sont opposés au vaccin anti-covid qu'il a fallu faire des aménagements : le pass sanitaire étant obligatoire pour suivre leurs traitements à l'hôpital, l'établissement leur fait des ordonnances pour qu'ils puissent continuer à faire leurs tests covid gratuitement. Le CHU d'Amiens dispose aussi d'un système d'alerte pour rappeler les malades aux abonnés absents depuis au moins un an.