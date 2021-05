Il est maintenant possible de ne plus porter le masque en plein air au centre de certaines villes de Charente-Maritime. La préfecture a pris un arrêté en ce sens ces derniers jours. Royan ou encore Saint-Jean d'Angely sont concernés, mais peu d'habitants le savent. Certains vont même le garder.

Coronavirus : le masque n'est plus obligatoire en plein air dans plusieurs villes de Charente-Maritime

C'est un premier pas vers un retour à la vie normale. Avec un taux d'incidence en baisse en Charente-Maritime, moins de 50 cas pour 100 000 habitants, le préfet vient d'autoriser les habitants de 32 communes du département à ne plus porter le masque en plein air au centre-ville. Si Royan ou encore Saint-Jean-d'Angely sont concernées, les autres principales villes devront attendre encore un peu.

La liste des communes où le masque n'est plus obligatoire

Angoulins,

Ars en Ré,

Bourgneuf,

Breuil-Magné,

Le Château d’Oléron,

Châtelaillon-Plage,

Clavette,

La Couarde-sur-Mer,

Courçon,

Croix‑Chapeau,

Dolus d’Oléron,

Esnandes,

La Flotte,

Île d’Aix,

La Jarne,

La Jarrie,

Lagord,

Montroy,

Nieul‑sur-Mer,

Royan,

Saint‑Augustin,

Saint‑Christophe,

Saint-Clément-des-Baleines,

Saint‑Just‑Luzac,

Saint‑Palais-sur-Mer,

Saint‑Rogatien,

Salles-sur-Mer,

Saujon,

Vaux-sur-Mer,

Vergeroux,

Vérines,

Villedoux.

Des exceptions

La préfecture précise tout de même des endroits dans lesquels il faudra tout de même porter un masque :

dans les marchés (couverts ou de plein air), aux jours et aux heures d’ouverture au public desdits marchés ;

à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des établissements scolaires, d’enseignement supérieur et professionnel, publics et privés, du lundi au vendredi, de 07h00 à 19h00, en période scolaire ;

d’enseignement supérieur et professionnel, publics et privés, du lundi au vendredi, de 07h00 à 19h00, en période scolaire ; dans les parkings et à moins de 50 mètres des centres commerciaux (ERP de type M) ouverts au public ;

(ERP de type M) ouverts au public ; dans les cimetières ;

; aux abords des lieux de culte.

Mairie de Saint-Jean-d'Angely © Radio France - Gérald Paris

A Saint-Jean-d'Angely, les habitants croisés en ce début de semaine, portaient tous le masque. Peu étaient au courant qu'ils pouvaient ne plus le porter. Il y a même une réticence à ne plus le porter. "C'est un peu tôt pour enlever les masques. J'ai très peur que ça recommence", explique une passante, non vaccinée.

Reportage à Saint-Jean-d'Angely Copier

Les villes dans lesquelles le masque reste obligatoire jusqu'au 15 juin

Aigrefeuille d’Aunis,

Le Bois-Plage-en-Ré,

Echillais,

Fouras,

Loix,

Les Portes-en-Ré,

Rivedoux-Plage,

Rochefort ,

, La Rochelle ,

, Saint‑Martin-de-Ré,

Saint‑Pierre‑d’Oléron,

Sainte-Marie-de-Ré,

Saintes

et Surgères.

Comme partout en France, les enfants de moins de 11 ans ne sont pas obligés de porter ce masque de protection.