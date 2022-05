En plein cœur de Paris, l'hôpital gériatrique de La Collégiale ferme ses portes

"L'avenir de la Collégiale est plutôt sombre" annonce Olivier Dahuron, responsable CGT local. L'hôpital gériatrique, située rue du Fer-à-Moulin dans le Ve arrondissement de Paris, ferme ses portes à partir de ce lundi 30 mai. Une fermeture qui se veut temporaire assure la direction de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Résultat : les 80 lits vont être transférés principalement vers l'hôpital Broca, situé à quelques pas de là. Quelques patients iront vers celui de Vaugirard.

Pour justifier la fermeture de l'établissement, la direction avance qu'il n'y a pas assez de personnels pour prendre en charge les patients. La pénurie chronique de soignants avait déjà conduit la direction de La Collégiale à fermer une unité de soins de longue durée (USLD) de 14 lits l'an dernier, puis une autre de 40 lits fin février. Une version que dément Olivier Dahuron : "actuellement, de nuit à la Collégiale, il y a deux infirmières pour 80 malades et six aides-soignantes. A Broca, il y a une infirmière et trois aides-soignantes pour 70 malades". Pour le responsable syndical "tout laisse à penser que l'hôpital ne rouvrira pas. La direction assure que c'est un arrêt temporaire mais ne donne aucune date de réouverture", avant de poursuivre : "Parallèlement à cette fermeture, elle a décidé de supprimer 15 postes d'aides-soignantes donc la direction met en place des difficultés pour qu'à l'avenir on ne puisse pas rouvrir".

L'inquiétude des familles

Les familles des patients ont envoyé des courriers pour s’opposer à ces transferts mais rien n’a changé. Venue rendre visite à sa maman, hospitalisée dans l'établissement depuis plus d'un an après un accident vasculaire cérébrale (AVC), Valérie est inquiète par ce transfert vers un autre hôpital : "c'est dommage de bouger quelqu'un qui est grabataire. Certains patients sont là depuis 20 ou 30 ans, ça va être très difficile pour eux, ils quittent quelque chose d'un peu familial, un univers qu'ils connaissent bien pour aller dans un autre site beaucoup plus classique". La Collégiale, c'est avant tout une petite structure, "à taille humaine" s'empresse d'ajouter Evelyne, qui sort de la chambre de sa maman. Pour elle "Broca, ce n'est pas tout à fait la même ambiance, le nombre de lits est multiplié par trois par rapport à ici, ça va être plus compliqué pour accéder aux médecins, aux personnels soignants je suppose".