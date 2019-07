En plein été, les collectes de sang se poursuivent dans le Gard

Gard, France

Pas de vacances pour les maladies. En été, les besoins en sang ne s'arrêtent pas. L'Etablissement Français du Sang appelle au secours les donneurs. Le mois de mai n'était déjà pas bon, mais celui de juin a été terrible pour les réserves. La canicule, les vacances ont entraîné une baisse significative. Dans la région Occitanie, 600 prélèvements de moins que prévu ont été réalisés en quatre jours.

Des réserves trop insuffisantes

L'EFS a besoin de dons de sang réguliers dans le Gard. Surtout que la durée de vie des produits sanguins est limitée, 5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. "On parle plutôt en jours qu'en "stocks", pour être serein, il faut toujours avoir un coup d'avance, être à 15 jours de réserve. Là en ce moment, on est plus à 12,5 jours", explique le Dr Mélanie Avakian, médecin à l'EFS. Elle craint un mois d'août difficile.

A Bouillargues (Gard), en début d'après-midi, une dizaine de dons avait été réalisée © Radio France - Marianne Naquet

L'EFS invite tous ceux qui le peuvent à donner : on peut donner de 18 à 70 ans. Il suffit d'être en bonne santé, de peser 50 kilos et d'avoir sur soi, une carte d'identité. Vous pouvez voir sur le site si vous êtes éligible au don du sang.

A Nîmes, on peut donner son sang tous les jours (sauf le mardi au CHU), site Carémeau. Pour connaître les dates des autres collectes, rendez-vous sur le site de l'EFS.