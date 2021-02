En pleine crise sanitaire, la fronde des assesseurs pourrait empêcher la tenue des élections en Catalogne

L'incertitude plane sur la tenue ou pas des élections régionales le 14 février prochain en Catalogne. La date du scrutin a été confirmée par la justice, mais l'élection pourrait être compromise à cause de la fronde des assesseurs qui redoutent d'être contaminés par le COVID le jour du vote. Il faut savoir qu'en Espagne, le personnel électoral qui permet de faire fonctionner les bureaux de vote est tiré au sort et, sauf pour certains motifs impérieux, il est impossible de se soustraire à cette obligation.

La peur de la contamination dans le bureau de vote

Alors que la Catalogne fait toujours face à une explosion de l'épidémie, les assesseurs sont déjà plus de 20 000 à avoir déposé des recours devant la justice électorale pour raisons de santé. Cela représente environ un quart du personnel électoral qui redoute cette journée du 14 février. Certains assesseurs qui ont passé les derniers mois enfermés chez eux pour se protéger du virus n'ont pas envie se se retrouver pendant une journée entière au contact de milliers de personnes. Entre 19h et 20h, ils seront même face à des électeurs exclusivement positifs au COVID. Une plage horaire leur a en effet été réservée.

La solution des assesseurs volontaires?

Avec cette fronde des assesseurs, de nombreuses communes pourraient se retrouver sans personnel électoral, comme par exemple dans la petite ville d'Anglès (5500 habitants), prés de Gérone. La maire indépendantiste Astrid Desset a déjà enregistré de nombreux recours. "C'est préoccupant", dit-elle, "parce que peut-être va arriver le 14 février et on ne va pas pouvoir constituer certains bureaux de vote". La maire d'Anglès espère tout de même pouvoir organiser le scrutin.

Je les comprends très bien, certains ont été très prudents et maintenant ils sont obligés d'être dans un bureau de vote pendant toute une journée. Mais on va essayer que tout soit très sûr. Il y aura des tenues de protection surtout à partir de 19h au moment où viendront voter les électeurs testés positifs. Il y aura des masques de la plus haute protection. La police locale va patrouiller pour veiller à ce que les gens ne se mettent pas à bavarder. Pour faire face à l'absence de certains assesseurs, nous espérons aussi avoir des volontaires, même si ce n'est pas prévu dans la loi électorale espagnole. (Astrid Desset, maire d'Anglès)

En cas de rejet du recours par la justice électorale, si un assesseur ne se présente pas au bureau de vote, il risque une peine d'un an de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 7000 euros. Pour tenter de convaincre et de rassurer, certaines municipalités organisent des exercices de simulation d'opérations de vote, mais sans réels résultats. Le nombre de recours continue d'augmenter à seulement une semaine de l'élection.